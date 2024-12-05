"Не треба цих солодких слів": тренерка Ковтуна жорстко відповіла міністру

Скандал у спортивній гімнастиці набирає обертів

Тренерка срібного призера Олімпіади в Парижі Іллі Ковтуна Ірина Горбачова відповіла на коментар міністра молоді та спорту України Матвія Бідного. Напередодні урядовець заявив, що Ковтун та його команда були забезпечені у повному обсязі під час підготовки до турнірів.

Відповідний пост Ірина опублікувала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, міністра дезінформували чиновники із Федерації гімнастики України.

"Не треба цих солодких слів! Опублікуйте документи за останні майже три роки про навчально-тренувальний збір Іллі Ковтуна та його тренера з витратами хоча б за мінімальне, як і має бути, за проживання, харчування, оренду залу!

А на що я сподівалася? Що зараз Міністерство надасть інтерв’ю, що справді відвернулося від нас і не знайшли можливості гідної підтримки, окрім як дорікати зарплатою, преміями, стипендією… Чи Захарова зізнається у своїх злочинах, беззаконні та свавіллі? На що сподіваюсь? — написала Горбачова.

Повна заява Горбачової

Зазначимо, Горбачова на тлі чуток про перехід Ковтуна до збірної Хорватії підтвердила цей намір гімнаста і додала, що розмовляла на цю тему з президентом Федерації та головним тренером команди. Ірина пообіцяла прояснити ситуацію наприкінці 2024 року. До речі, віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова назвала демарш Ковтуна "зрадою".

Нагадаємо, Ковтун на Олімпійських іграх у Парижі посів четверте місце в особистому багатоборстві, а також став п’ятим у командному багатоборстві. На індивідуальних снарядах Ілля зупинився за крок від медалі, ставши четвертим у вільних вправах, і виграв "срібло" у вправах на паралельних брусах.