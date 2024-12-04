Описала одним словом: з'явилася реакція Стелли Захарової на демарш Ковтуна

Функціонерка розцінює дії гімнаста та його команди як зраду

Олімпійська чемпіонка, віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на новину про можливий перехід українського гімнаста Іллі Ковтуна до іншої збірної. Напередодні з’явилася інформація про те, що Ковтун та його особиста тренерка Ірина Горбачова можуть змінити спортивне громадянство.

"Телеграф" зв'язався зі Стеллою Георгіївною, і вона коротко прокоментувала демарш титулованого українця. При цьому легенда вітчизняного спорту не була багатослівною.

"Зрада", — так оцінила потенційний перехід Ковтуна та його тренера Захарова.

Зазначимо, Горбачова на тлі чуток про перехід Ковтуна до збірної Хорватії підтвердила цей намір гімнаста і додала, що розмовляла на цю тему з президентом Федерації та головним тренером команди. Ірина пообіцяла прояснити ситуацію наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпійських іграх у Парижі посів четверте місце в особистому багатоборстві, а також став п’ятим у командному багатоборстві. На індивідуальних снарядах Ілля зупинився за крок від медалі, ставши четвертим у вільних вправах і виграв "срібло" у вправах на паралельних брусах.

Додамо, що напередодні у спортивній гімнастиці України пролунало кілька скандалів. По-перше, олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Верняєв розкритикував роботу Захарової. По-друге, ЗМІ звинуватили Федерацію у розтраті коштів під час проведення чемпіонату України-2024, який організовувала Стелла Георгіївна. На тлі скандалів Захарова відповіла на запитання "Телеграфа": Інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою, президенткою Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою.