"Гімнастика хвора": тренерка Ковтуна підтвердила його можливу відмову від України

Тренерка гімнаста висловилася на тлі скандалу

Тренерка срібного призера Олімпіади в Парижі Іллі Ковтуна Ірина Горбачова прокоментувала чутки про те, що вона та гімнаст планують змінити спортивне громадянство. Напередодні з'явилася інформація про те, що українцями зацікавилася збірна Хорватії.

Відповідний коментар Ірина розмістила під постом Tribuna.com у Facebook. Горбачова зазначила, що остаточна інформація щодо цього буде доступна наприкінці 2024 року.

"1. Інформація — вірна, але не достовірна…

2. Якщо гімнастика спортивна "хвора", то її необхідно або лікувати, або ізолювати…

3. Зрада це всі кола пекла, які ми проходили й проходимо…

Дякую, що звернули на нас увагу, коли вже є срібло ОІ-2024, а до цього, чомусь, не дуже усіх цікавило кому та що хто буде пробачати…, як ми тримаємося, якими психологічними, моральними, фізичними, фінансовими тощо ресурсами тримаємося!

P.S. офіційна й остаточна інформація буде в кінці 2024 року з усіма конкретними чіткими роз'ясненнями!" – написала Горбачова.

Пізніше у коментарі для "Суспільне Спорт" Горбачова підтвердила можливий відхід Ковтуна до іншої збірної.

"Думки щодо зміни спортивного громадянства справді є. Думки є, ми спілкувалися про це з президентом федерації, головним тренером", — сказала тренерка.

Нагадаємо, Ковтун на Олімпійських іграх у Парижі посів четверте місце в особистому багатоборстві, а також став п'ятим у командному багатоборстві. На індивідуальних снарядах Ілля зупинився за крок від медалі, ставши четвертим у вільних вправах і виграв "срібло" у вправах на паралельних брусах.