"Полные магазины еды": бывшая жена российского олигарха объяснила свою любовь к Путину

Ирина Винер поддерживает политику Кремля

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, бывшая жена подсанкционного олигарха Алишера Усманова Ирина Винер объяснила, почему поддерживает президента РФ Владимира Путина. По слухам, именно Винер свела Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Соответствующий комментарий Винер приводит YouTube-канал "Респиратор Бабушкина". Ирина отметила "потрясающую работоспособность" Путина.

"За преданность, за преданность своему делу. Очень уважаю нашего президента. Очень уважаю президента за его трудолюбие. За то, что он столько, сколько он работает — я считаю, что это нечеловеческие усилия. За его выдержанность.

Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает — он очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается и не начинает какие-то говорить гадости. И, в общем, ведет правильную политику: у нас ВВП, почти нет долга, полные магазины еды", — сказала Винер.

Ранее Винер заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) хочет уничтожить все, что связано с РФ. Кроме того, она назвала гимн нейтральных атлетов России на Олимпиаде-2024 "похоронным маршем".