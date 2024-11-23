Колишня спортсменка користується своїм становищем у РФ

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва провела у Катарі "міжнародний" турнір "Небесна грація". До речі, колишню гімнастку пов’язують із главою Кремля Володимиром Путіним.

Кабаєва провела турнір за правилами так званої "Міжнародної асоціації", яка не має нічого спільного із Міжнародною федерацією гімнастики (FIG). Про це заявила сама Аліна у коментарі для "Матч ТВ".

"Ми дуже раді, що до нас приїхало зараз 25 країн, виступають за правилами "Небесної грації", це правила асоціації, Міжнародної асоціації. Вони відрізняються від правил Міжнародної федерації, вони набагато складніші.

І дівчата прийняли виклик, і всі країни, які зараз тут виступають, усі спортсменки виступають за нашими правилами. Я їм за це дякую і завжди говорила, що правила диктують розвиток", — заявила Кабаєва.

У мережі вважають, що Кабаєва відверто бреше, говорячи про міжнародний статус цього турніру.

Примітно, що Кабаєва заявила, що повернула на свій турнір свій іменний елемент, хоча FIG не забороняв його. До речі, FIG заборонив кілька іменних елементів, названих на честь росіянок. У РФ назвали це "знищенням Росії". Раніше у РФ фактично визнали, що виховують гімнасток, щоб вдало видавати їх заміж.