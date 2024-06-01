Роналду заплакав після поразки: "Аль-Наср" упустив Кубок у серії пенальті (відео)

Португалець не стримав емоції після фінального свистка

У Саудівській Аравії відбувся фінал Кубка короля "Аль-Хіляль" — "Аль-Наср". До речі, за останніх досить успішно виступає португалець Кріштіану Роналду.

Поєдинок, який проходив на стадіоні "Король Абдалла Спортс Сіті" у Джидді, завершився перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 1:1 (5:4 за пенальті). Про це повідомляє "Телеграф".

Нападник "Аль-Насра" та збірної Португалії Роналду болісно сприйняв поразку. КріРо впав на газон і почав плакати. Футболіста втішали, але він продовжував лити сльози навіть на лаві запасних, адже 39-річний португалець не звик програвати. До речі, Роналду реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті.

Кріштіану цього сезону програв у всіх турнірах з "Аль-Насром", проте став найкращим бомбардиром саудівської ліги, записавши на свій рахунок 35 голів.

Нагадаємо, CR7 запам’ятався в саудівській лізі не лише великою кількістю голів, а й скандальною поведінкою. Кріштіану зробив непристойний жест на адресу вболівальників "Аль-Шабаба" після вигуків "Мессі!" з їхнього боку. Цей випадок став не першим, коли португалець опинився в епіцентрі скандалу.