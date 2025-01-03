Невеста Роналду блеснула пышными формами на отдыхе (фото)

Семья футболиста проводит отпуск в теплых краях

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду провел новый год в Дубае (ОАЭ). К слову, недавно самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с CR7.

Невеста КриРо, известная испанская модель Джорджина Родригес, решила задержаться в ОАЭ, чтобы отдохнуть. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Красотка, на которую подписано свыше 60 млн человек, показала кадры с отдыха в столице ОАЭ. Также Джорджина засветила на снимках свою фигуру.

Джорджина Родригес

Отметим, Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей. У Криштиану также есть сын Криштиану-младший (мать неизвестна общественности), близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать и дочери Алана-Мартина и Белла Эмеральда, которых родила Джорджина.

Семья Криштиану Роналду

Напомним, 39-летний Роналду в сезоне 2024/25 принял участие в 19 играх за "Аль-Наср", в которых отличился 16 голами и 3 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Криштиану и Джорджина имеют специальное соглашение касательно потенциального развода. Развод с невестой может очень дорого обойтись футболисту.