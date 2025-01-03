Футболіст збірної України поставив "Динамо" на місце

Футболіст вважає умови київського клубу принизливими

Правий захисник "Руху" та збірної України Олексій Сич відмовився проходити перегляд у київському "Динамо". Сич дебютував за національну команду у матчі проти Албанії (2:1) у Лізі націй УЄФА.

Кияни звернулися до агента хавбека із відповідною пропозицією, проте футболіст відмовив. Про це повідомляє телеграм-канал insidepasichnik.

"Коли його агент запропонував такий варіант, то Олексій підкреслив те, що він має достатній рівень гри для того, щоб відразу підписувати контракт, без переглядів. Тому, як раніше зазначали наші колеги, ймовірніше за все, Олексій продовжить карʼєру в Карпатах", — йдеться у повідомленні.

У сезоні 2024/25 Сич провів 17 ігор на клубному рівні, відзначившись 4 асистами. Transfermarkt оцінює вартість 23-річного гравця в 1 млн євро.

Нагадаємо, київський клуб провалив першу частину у єврокубках. За підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково припинило боротьбу за плей-оф. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі кияни не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі столичний клуб зазнав поразки від "Вікторії" (1:2), а у 6-му поступився "Реалу Сосьєдаду" (0:3).