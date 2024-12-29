ЗСУ ліквідували футболіста збірної Росії: подався вбивати українців прямо з в’язниці

Футболіст пішов на війну проти України, щоб не сидіти за ґратами у РФ

Колишній футболіст збірної Росії Олексій Бугаєв знайшов свою смерть у складі окупаційних військ РФ. Нещодавно його було засуджено на 9,5 років у справі про наркотики.

Про смерть ексгравця московського "Торпедо", "Локомотива", "Томі", "Хімок" та "Краснодара" повідомив агент Антон Смирнов на своєму telegram-каналі. Тіло загарбника досі не вивезли із поля бою.

Зазначимо, Бугаєва заарештували у листопаді 2023 року у справі про збут наркотиків. Повідомлялося, що його затримали із 495 грамами мефедрону.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських країн Союз скасував своє рішення.

Раніше повідомлялося, що збірна РФ у 2025 році може зіграти з європейською командою. Після початку великої війни лише одна збірна зі Старого Світу зіграла з росіянами у футбол.