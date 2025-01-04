ВСУ ликвидировали очередного футболиста-оккупанта

Российский футболист пошел убивать украинцев и поплатился за это жизнью

На войне против Украины свою смерть нашел российский футболист, тренер ФК "Факел" (Кириши, Ленинградская область) Владимир Федоров. Накануне ВСУ ликвидировали на фронте бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева, который отправился на так называемую "СВО" прямиком из тюрьмы.

О смерти Федорова сообщает 47channel.ru. Он работал тренером в ФК "Факел" с 2016 года.

"Владимир Викторович играл за команду, был хорошим тренером и профессионалом, воспитывал много футболистов, его все любили и уважали. В клубе "Факел" всегда будут помнить о его заслугах", — сообщили в Федерации футбола региона.

Добавим, что захватчика похоронили в городе Котово Волгоградской области.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА. Осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских стран Союз сохранил запрет.