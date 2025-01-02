"Шольци та Макрони": у Росії поставили діагноз Європі

Колишній радянський футболіст шкодує європейців

Колишній футболіст московського "Спартака" Євген Ловчев вважає, що РФ не повернуть на міжнародну спортивну арену у 2025 році. До речі, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар Ловчева наводить sport24.ru. Неймовірно, але у всіх бідах Росії Євген звинувачує лідерів західних країн, зокрема президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца. При цьому він шкодує європейців, які мають "жахливих" лідерів.

"Не думаю, що ми повернемося на міжнародні турніри у 2025 році. Тут питання в іншому. Багато команд відмовляться грати з нами – так уже було. Коли поляки та шведи не хотіли з нами грати, прибрали нас, а не їх.

Тут річ не у тім, переможемо ми в СВО зараз чи ні. Поки у владі такі Шольци та Макрони, мені шкода їхні. Я згадую Коля, Шредера, Міттерана. То були великі керівники, а це жах якийсь. Просто соромно за цих людей, і доки вони не зміняться, то все це триватиме", – сказав Ловчев.

У мережі лише посміялися зі слів Ловчева.

Зазначимо, через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Щобільше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.