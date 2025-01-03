Чебуреки та папуаси: у Росії образили одразу кілька націй

Колишній радянський футболіст образив суперників збірної РФ з футболу

Колишній захисник ЦСКА та збірної СРСР, російський тренер Володимир Пономарьов, коментуючи рівень суперників збірної Росії з футболу, образив їх. До речі, європейська країна погодилася зіграти товариський матч з командою РФ у 2025 році.

Відповідний коментар Пономарьова наводить legalbet. Володимир назвав суперників росіян "чебуреками" та "папуасами".

"Взагалі немає різниці, хто буде тренером збірної Росії, все одно ми ніде не граємо. Граємо лише з чебуреками та папуасами! Це нецікаво.

Якщо Карпін втомився, то нехай йде зі збірної. У 2025 році нічого не зміниться, теж будемо з чебуреками грати. Я ці матчі навіть не дивитимуся. Нехай до нас босоніж приїдуть пограти, а ми їм бутси подаруємо", — сказав Пономарьов.

У 2024 році збірна Росії з футболу провела 5 товариських матчів: проти Сербії (4:0), Білорусі (4:0), В’єтнаму (3:0), Брунею (11:0) та Сирії (4:0).

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ.