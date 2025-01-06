Названа сумма сделки века в украинском футболе (видео)

"Карпаты" и "Рух" объявили о слиянии

В конце 2024 года львовские "Карпаты" и "Рух" ошарашили информ-пространство, объявив о слиянии двух клубов. Обе команды выступают в Украинской-премьер-лиге (УПЛ).

По информации ТаТоТаке, соглашение между владельцами "Карпат" и "Руха" Владимиром Маткивским и Григорием Козловским соответственно обошлось первому примерно в 15 млн в валюте. "Зеленые львы" за эти деньги получат лучших футболистов конкурентов.

Кроме того по информации ТаТоТаке, "Карпаты" на 10 лет получат современную детскую академию "Руха", а также статус монополиста во Львовской области.

"Рух" сосредоточится на воспитании юных игроков в собственной Академии и не будет выступать в следующем сезоне УПЛ. "Карпаты", в свою очередь, в усиленном составе, похоже, замахнуться на медали чемпионата Украины. Добавим, что "Рух" получит процент от будущей продажи "Карпатами" каждого воспитанника Желто-черных.

По итогам первой части УПЛ "Карпаты" и "Рух" идут на 6-й и 7-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Отставание от лидера, киевского "Динамо", составляет 19 и 20 очков соответственно.

Ранее сообщалось, что футболист УПЛ потерял сознание во время матча. Это произошло в игре "Александрия" — ЛНЗ.