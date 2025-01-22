"Шахтар" продав "грозу росіян" і заробив мільйони

Футболіст прославився на всю країну після бійки з росіянином у Туреччині

Нападник "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан офіційно став гравцем турецького "Трабзонспору". Напередодні Гірники провели збір у Туреччині.

Відповідну угоду клуби досягли у середу, 22 січня. Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря" на своєму офіційному сайті.

"ФК "Шахтар" дякує Сікану за професіоналізм та відданість клубу, красиві та важливі голи, яскраві емоції та вагомий внесок у перемоги та досягнення команди! Бажаємо нових успіхів та звершень у подальшій футбольній кар’єрі", — йдеться у повідомленні.

Сікан виступав за Гірників із січня 2019 року. Загалом на його рахунку 115 матчів у складі Оранжево-чорних, у яких він забив 31 м’яч та зробив 9 гольових передач. Разом із "Шахтарем" форвард тричі ставав чемпіоном України (2020, 2023, 2024), завоював Кубок України (2024) та Суперкубок України (2021). Також він грав на правах оренди за "Маріуполь", "Карпати" та "Ганзу" (Німеччина). У сезоні-2024/25 на рахунку Данила 18 матчів за донеччан, 4 голи та 1 асист. Додамо, що 23-річний Данило встиг зіграти 6 матчів у збірній України, у яких відзначився голом.

Зазначимо, за інформацією блогера Ігоря Бурбаса, Сікан підписав контракт на 4,5 року. Сума трансферу гравця з урахуванням усіх бонусів та відсотка з наступного перепродажу може досягти 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Сікан прославився в Туреччині через інцидент із росіянином. У 2023 році Данило побив представника РФ в турецькому готелі. Пізніше гравець розповів подробиці того, що сталося.