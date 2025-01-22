"Шахтер" продал "грозу россиян" и заработал миллионы

Футболист прославился на всю страну после драки с россиянином в Турции

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан официально стал игроком турецкого "Трабзонспора". Накануне Горняки провели сбор в Турции.

Соответствующее соглашение клубы достигли в среду, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера" на своем официальном сайте.

"ФК "Шахтер" благодарит Сикана за профессионализм и преданность клубу, красивые и важные голы, яркие эмоции и весомый вклад в победы и достижение команды! Желаем новых успехов и свершений в дальнейшей футбольной карьере", — гласит сообщение.

Сикан выступал за Горняков с января 2019 года. Всего на его счету 115 матчей в составе Оранжево-черных, в которых он забил 31 мяч и сделал 9 голевых передач. Вместе с "Шахтером" форвард трижды становился чемпионом Украины (2020, 2023, 2024), завоевал Кубок Украины (2024) и Суперкубок Украины (2021). Также он играл на правах аренды за "Мариуполь", "Карпаты" и "Ганзу" (Германия). В сезоне-2024/25 на счету Данила 18 матчей за дончан, 4 гола и 1 ассист. Добавим, что 23-летний Даниил успел сыграть 6 матчей в сборной Украины, в которых отличился голом.

Отметим, по информации блогера Игоря Бурбаса, Сикан подписал контракт на 4.5 года. Сумма трансфера игрока с учетом всех бонусов и процента с последующей перепродажи может достичь 10 миллионов евро.

Напомним, Сикан прославился в Турции из-за инцидента с россиянином. В 2023 году Даниил избил россиянина в турецком отеле. Позднее игрок рассказал подробности случившегося.