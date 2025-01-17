Польська спортсменка не розуміє, чому її хейтять на батьківщині

Польська гравчиня "Зеніту" Габріела Гживіньська розповіла, що зіткнулася з критикою на батьківщині через виступи в Росії. Вона грає у клубі, де помічником головного тренера працює зрадник України Анатолій Тимощук.

Відповідний коментар Габріели наводить Sport24.ru. Дівчина виправдовується відомим кремлівським наративом про "спорт — поза політикою".

— Як у Польщі ставляться до того, що ти граєш у Росії?

— Коли я тільки перейшла до Зеніту, все було нормально. Не зустріла жодної негативної думки. А потім усі як з ланцюга зірвалися: про мене говорили гидоти на телебаченні, у пресі, у коментарях писали нецензурні слова, які я навіть не хочу вимовляти. Писали: "Не приїжджай до Польщі — ми тебе вб’ємо".

— Треш.

— У польській федерації футболу мені майже відразу сказали: "Хочеш грати за збірну — міняй команду". Вся ця ситуація сильно тиснула на мене. Я навіть не змогла вийти на перше тренування: просто сиділа в роздягальні та плакала. Але навіть на той момент я не думала їхати з Росії.

28-річна півзахисниця перебралася до Санкт-Петербурга з польського "Медика" на початку 2021 року. У складі "Зеніту" вона стала триразовою чемпіонкою Росії.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Тимощук оскандалився, зробивши пожертву у благодійний аукціон, пов’язаний з військами окупантів. Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв після цього пригрозив Анатолію.