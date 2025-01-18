Норвежець просто хоче побути із сім’єю, а в Росії його записали у допінгісти

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв підозрює норвезького біатлоніста Йоганнеса Бо у вживанні допінгу. Річ у тому, що 31-річний норвежець раптово оголосив про завершення кар’єри.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Сам Дмитро назвав ситуацію "дивною", при цьому наголосивши, що у нього немає жодних доказів.

"Не думаю, що Йоганнес Бо злякався повернення російських біатлоністів. Таке раптове завершення кар’єри говорить про те, що він приховує щось серйозне. З погляду здорового глузду Бо робить нелогічно. Всього один сезон залишився до Олімпіади, де він міг спокійно назбирати медалі його фізичний стан дозволяє це.

Зважаючи на те, що всі норвезькі спортсмени – так звані хворі, астматики, не можна виключати того, що Бо приймав заборонені препарати. Жодних фактів з цього приводу я не маю, але все це виглядає дуже дивно.

У свій час Магдалена Нойнер, Лаура Дальмаєр також дивно завершили кар’єру – ні з того ні з сього, як грім серед ясного неба. Завершення кар’єри Бо на даному відрізку кар’єри теж викликає багато питань.

Хоча вистачить вже цьому норвежцю збирати медалі, влаштували першість Норвегії на міжнародних змаганнях що у лижних перегонах, що у біатлоні”, – сказав Васильєв.

Нагадаємо, на початку 2025 року Бо публічно підтримав Україну, розгорнувши український прапор з усіма учасниками квіткової церемонії в Обергофі. Це викликало істерику у РФ. Крім того, Бо віддав свій біб на благодійний аукціон, отримані кошти підуть на допомогу Україні.