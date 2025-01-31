"Включи мозок": Мілевський продовжує докопуватися до Ваната

Колишній футболіст проїхався по нинішньому форварду "Динамо"

Скандальний ексфутболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський жорстко пройшовся по форварду Біло-синіх Владиславу Ванату. Напередодні кияни мінімально обіграли латвійський РФШ (1:0) у Лізі Європи.

Відповідний коментар Мілевський залишив у закритому чаті свого Telegram-каналу, передає Tribuna. У першому таймі Ванат зірвав гол Кабаєва, відгукнувшись на простріл в офсайді.

"Шо, хлопці, бл**ь, скажете по моменту, бл**ь, коли людина в офсайді стоїть, і Ярмола вбігає, і в нього немає офсайда? Можна якось, я не знаю, включити мізки, блін, якщо ти типу нападник модний, просто стати й не чіпати м’яч?" – написав Мілевський.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — РФШ

Раніше повідомлялося, що про конфлікт Мілевського та Ваната. Владислав пожартував про минуле Мілевського, який був відомий своїми походами по нічним клубам Києва. У відповідь на цей жарт Артем назвав форварда "Динамо" клоуном.

"Яка відстань від стадіону Лобановського до найближчого караоке-бару? Міля", — пожартував Ванат.

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-те місце в основному турнірі. Кияни достроково припинили боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ.