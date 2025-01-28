350 тисяч євро за хвилину: Неймар знатно збагатився на шейхах і кинув їх

Бразильський футболіст збирається грати на батьківщині

Саудівська Аравія після приходу Кріштіану Роналду до місцевого "Аль-Насру" розпочала велику кампанію з інвестування у футбол. Королівство запрошує зірок світової величини до свого чемпіонату, проте є й невдалі трансфери.

Одним із таких став перехід Неймара з ПСЖ до "Аль-Хілялю". Влітку 2023 клуб з Ер-Ріяда купив бразильця за 90 млн євро, але зірковий футболіст так і не окупився, передає "Телеграф".

Після переходу Неймар зіграв у Саудівській Аравії 5 матчів, забивши 1 гол і віддавши 3 асисти. Однак потім надовго вибув зі складу через травму, отриману в збірній. У підсумку за півтора року бразилець провів за "Аль-Хіляль" лише 7 неповних матчів або 428 хвилин.

За інформацією Capology, Неймар заробляв у клубі 100 млн євро на рік. А його дохід з урахуванням спонсорських угод та іншої комерційної діяльності за 2 сезони контракту досягав 320 млн євро.

Таким чином, якщо брати лише зарплату, то футболіст заробляв у Саудівській Аравії 350 тисяч євро за хвилину ігрового часу або 21,4 млн євро за один матч. Очікується, що бразилець повернеться до "Сантосу", де розпочинав свою футбольну кар’єру.

Раніше повідомлялося, що Неймар вчетверте став батьком. Мамою дитини є бразильська модель і блогер Бруна Б’янкарді, яка заради футболіста дозволила йому зраджувати.