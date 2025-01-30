Три сини та дружина-красуня: легенда "Шахтаря" залишає Україну (фото)

Знаменитий футболіст продовжить кар’єру у Туреччині

Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко завершив свої виступи за донецький "Шахтар". Капітан команди зіграв останній матч за Гірників у Дортмунді, де донеччани програли "Боруссії" з рахунком 1:3.

Степаненко віддав "Шахтарю" майже 15 років та став тут легендою українського футболу. "Телеграф" розповідає про досягнення футболіста, а також про його родину.

Історія Степаненка у "Шахтарі" розпочалася у травні 2010 року, коли він перейшов у табір Гірників із запорізького "Металурга". Дебютував хавбек за команду у липні у переможному поєдинку Суперкубка України з Таврією (7:1). Далі було 15 сезонів у футболці "помаранчево-чорних", 439 зіграних матчів в офіційних турнірах (288 в УПЛ, 76 у Лізі чемпіонів, 29 у Лізі Європи, 35 у Кубку України, 11 у Суперкубку України), 30 забитих м’ячів та 25 асистів. У понад 100 іграх Тарас виводив команду на поле з капітанською пов’язкою. Разом із "Шахтарем" Степаненко завоював 25 трофеїв: 10 разів ставав чемпіоном України, 7 разів – володарем Кубка України та 8 разів – Суперкубка України.

Футболіст одружений на Маргариті Степаненко, яка подарувала йому трьох синів: Ярослава, Мирона та Святослава. Весілля відбулося 2013 року.

Маргарита Степаненко

Очікується, що Степаненко перейде до турецького клубу "Еюпспор".

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0).