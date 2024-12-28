"Спартаку 4 забий, клоун": Мілевський поставив на місце форварда "Динамо" (відео)

"Міля" вважає, що "динамівець" проявив неповагу до нього

Одіозний ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський висловився про жарт нападника Біло-синіх Владислава Ваната. Напередодні "Мілю" втягнули у скандал із договірними матчами.

Відповідний коментар Мілевського наводить журналіст Максим Гармаш в Instagram. Артем зазначив, що 22-річний Ванат не мав права жартувати про нього через субординацію. Крім того, "Міля" наголосив, що Владиславу не варто жартувати на тлі провалу киян у єврокубках.

"Якби я сказав те саме, так пожартував би про, умовно кажучи, Лужного чи Белькевича, мені б голову знесли просто за такий жарт. Тому це недоречно, по-перше. По-друге, зневажливо. Він мені не кум, він мені не Алієв, він мені не приятель, він мені ніхто. Але якась повага… У нас різниця у віці дуже велика і для мене субординація є дуже важливою.

Жарт може і смішний, але йому не можна жартувати. Йому рано жартувати. Ось і все. Куди жартувати? Людина "Вересу" забила, а що далі? А яке місце вони займають у Лізі Європи? Чисто через це у мене досі як би негатив”, — заявив Мілевський.

Також Мілевський увірвався до коментарів під цією публікацією.

"Заваліть ї***о всі клоуни. "Спартаку" забийте 4 і тоді жартуйте", — написав "Міля".

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Раніше Ванат пожартував про минуле Мілевського, який був відомий своїми пригодами у нічних клубах Києва.

"Яка відстань від стадіону Лобановського до найближчого караоке-бару? Міля", — пожартував Ванат.

Нагадаємо, київський клуб провалив першу частину у єврокубках. За підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково припинило боротьбу за плей-оф. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі кияни не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі столичний клуб зазнав поразки від "Вікторії" (1:2), а у 6-му поступився "Реалу Сосьєдаду" (0:3).