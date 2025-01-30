"Росію всі бояться": футболіст розповів, коли з РФ знімуть санкції

Відомий російський футболіст зробив безглузду заяву

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий прокоментував можливе повернення російських команд на міжнародні турніри. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар Мостового наводить sport24.ru. За його словами, РФ повернуть до міжнародного футболу "поки все не закінчиться". Крім того, він вважає, що суперники бояться російської команди.

"Коли російський футбол повернуть у міжнародні змагання? Все ж таки розуміють, чому ми не там. Колективні види спорту будуть відсторонені, поки все не закінчиться.

Звісно, ми будемо готові повернутися. Тим більше збірна як у нас хороша — всіх обігруємо і з нами бояться грати, ха-ха. Щоправда, суперники у нас усі в рейтингу за 100, але все одно багато хто боїться і каже: "Ні*іга собі, як з ним грати?" Ми готові точно.

Так, рівень упав, але яка різниця? Все одно у футболі правила не змінилися. Якщо ти хороший футболіст, то гратимеш скрізь і забиватимеш голи. Рівень загальний — це непросто, бо одна справа, коли ти граєш із командами за 100 і по 5:0 та 7:0 виграєш, а потім приїде хтось і тобі п’ятірку встромить. Оце інше. А так навпаки ми будемо голоднішими. Коли випускають, це завжди краще, бо є бажання, на цьому можна зіграти”, — сказав Мостовий.

Нагадаємо, через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Ба більше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.