Помер молодий боксер, який отримав смертельний удар у чемпіонському бою

Спортсмен помер у лікарні через крововилив у мозок

Ірландський боксер Джон Коуні помер після травми, яка була отримана під час боксерського поєдинку. На шоу боксу в Манчестері Чісора — Валлін 10 ударами гонга вшанували пам’ять боксера.

Про смерть талановитого боксера повідомляє The Guardian. Коуні у чемпіонському поєдинку програв валлійцю Натану Гавеллсу. Бій відбувся тиждень тому у Белфасті (Північна Ірландія).

У 9-му раунді 28-річний боксер опинився у нокдауні. Одразу після завершення бою спортсмена забрали до лікарні, де він провів близько тижня. Джону поставили діагноз крововилив у мозок, а потім зробили операцію. На жаль, лікарі не змогли врятувати спортсмена.

Додамо, що Джон був чемпіоном світу у другій напівлегкій вазі за другорядною версією Celtic. Ірландець уперше у кар’єрі програв бій.

Джон Коуні

Джон Коуні та Едді Гірн

У Манчестері вшанували пам'ять Коуні

Нагадаємо, у грудні 2024 року не стало чемпіона світу з боксу за версією WBA Gold у першій важкій вазі американця Пола Бамба. Боксер помер за тиждень після переможного бою. Крім того, професійний боксер Хасан Мгая з Танзанії помер у віці 29 років. Спортсмена не стало за кілька днів після програного нокаутом бою.