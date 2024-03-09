Російський боєць ММА потрапив у реанімацію, намагаючись здобути перевагу в бою

Спортсмени йдуть на ризик під час вагогонки

Російський боєць змішаного стилю Біберт Туменов потрапив до реанімації через наслідки вагогонки перед боєм на турнірі ACA 172.

Про проблеми Туменова зі здоров’ям у коментарі "Матч ТВ" розповів його брат Альберт Туменов. Біберт намагався вкластися в ліміт напівлегкої ваги (66 кг), проте через строгу дієту отримав лише проблеми зі здоров’ям. Зазначимо, у міжсезоння вага бійця складала близько 90 кг.

"Це пов’язано з вагогонкою, тому що він прийняв цей бій за два місяці до турніру. Він мав близько 25 кілограмів зайвої ваги.

Наразі його прооперували. Сказали, що життю нічого не загрожує і треба відновлюватись. У нього і минуле зганяння ваги було важке, цього разу теж.

Я думаю, що просто нагромадилося все і вийшло так. Певне, підшлункова не витримала, як вони сказали, там панкреонекроз", — заявив Альберт.

Біберт 9 березня мав провести поєдинок проти Курбана Тайгібова на турнірі АСА 172. За допомогою вагогонки спортсмени в єдиноборствах намагаються здобути перевагу, борючись не "у своїй вазі", оскільки процедура зважування проводиться за день до бою.

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