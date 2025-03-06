Сербський клуб покарали за російський шабаш на трибунах (відео)

Сербську команду оштрафували

Баскетбольний клуб "Црвена Звєзда" у Белграді (Сербія) влаштував справжній російський шабаш на трибунах під час домашнього матчу Євроліги проти литовського "Жальгіріса" (80:86). Євроліга виступила із заявою після гри.

Пресслужба Євроліги на своєму офіційному сайті повідомила про дисциплінарне стягнення із сербської команди. "Црвена Звєзда" була оштрафована на 10 тисяч євро.

"Баскетбольний клуб "Црвена Звєзда" був оштрафований на 10 000 євро за образливі скандування вболівальниками на адресу осіб, які беруть участь у грі, під час матчу "Црвена Звєзда" – "Жальгіріс" відповідно до статті 29.2.f Дисциплінарного кодексу баскетбольної Євроліги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, любителі "руського міра" принесли на белградську арену російські прапори, а також розгорнули банери проти НАТО, Європейського Союзу. Крім того, сербські вболівальники зробили перформанс, зобразивши на трибунах величезний триколор. Також на арені прозвучали російські пісні: "Катюша", "Росія", "Знаешь ли ты".

Раніше у 2024 році вболівальники "Црвени Звєзди" на матчі Євроліги проти "Партизана" (88:72) вивісили банер на підтримку російського Бєлгорода. Крім того, баскетболісти "Црвени Звєзди" відмовилися підтримати Україну на турнірі.