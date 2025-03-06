Канада вдарить по гімну США: Трюдо зробив заяву

Канадці продовжать освистувати гімн США на спортивних заходах

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає нормальним те, що канадці освистують гімн США. Це відбувається на спортивних майданчиках (НБА, НХЛ тощо) після неоднозначних рішень голови Білого дому Дональда Трампа.

Відповідний коментар Трюдо наводить sportskeeda. Трюдо зазначив, що канадці виступають не проти американців та їхніх команд, а проти політики США щодо Канади.

"Ми, напевно, продовжимо освистувати американський гімн. Але дозвольте мені сказати американцям: ми не освистуємо вас, ми не освистуємо ваші команди, ми не освистуємо ваших гравців.

Ми освистуємо політику, яка спрямована на те, щоб зашкодити нам.

Ми ображені та злі. Але ми канадці, а це означає, що ми заступатимемося один за одного, ми боротимемося і переможемо", — сказав Трюдо.

Канадці освистують гімн США через політику Дональда Трампа

Додамо, що загострення між двома дружніми країнами почалося після висловлювань Трампа про те, що він хоче зробити Канаду 51-м штатом США. Щобільше, він хоче зробити свого друга, легенду хокею Вейна Грецкі, "губернатором Канади". Зазначимо, нещодавно збірна Канади з хокею обіграла команду США у принциповому матчі.