Скандальний американський хокеїст отримав російський паспорт

Спортсмен погрожував американським копам зв’язками серед руських

Американський форвард ХК "Амур" Алекс Гальченюк одержав російський паспорт. До речі, у листопаді 2023 року спортсмена було заарештовано в США за аварію на приватній власності, втечу з місця ДТП, хуліганство, непокору, опір арешту, погрози та залякування.

Про це заявив перший заступник Голови Уряду Хабаровського краю, голова опікунської ради ХК "Амур" Сергій Абрамов. Через інцидент у США хокеїст втік до РФ.

"Радий повідомити, що лідер нашої хокейної команди "Амур", Олександр Гальченюк, сьогодні отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Упевнений, що це піде на користь і самому гравцю, і вітчизняному хокею.

Ми багато спілкувалися з Олександром цього сезону, і я можу сказати, що за духом, за менталітетом він наш, руський хлопець. Любить Росію, Хабарівський край, хокейний клуб "Амур", наших уболівальників. Тож можна сказати, що сьогодні Олександр просто повернувся додому.

Бажаємо йому якнайшвидшого відновлення після травми та вітаємо зі вступом до російського громадянства!" — заявив Абрамов.

Алекс Гальченюк отримав паспорт РФ

Нагадаємо, Гальченюка вигнали з НХЛ через його скандальне затримання після ДТП. Олександр погрожував копам та їхнім сім’ям, говорячи, що він "руський".

Раніше повідомлялося, що НХЛ продовжує підтримувати російських хокеїстів, зокрема путіністів. До речі, президент США Дональд Трамп показово похвалив російського воротаря у Білому домі.