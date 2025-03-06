Сербский клуб наказали за российский шабаш на трибунах (видео)

Сербскую команду оштрафовали

Баскетбольный клуб "Црвена Звезда" в Белграде (Сербия) устроил настоящий российский шабаш на трибунах во время домашнего матча Евролиги против литовского "Жальгириса" (80:86). Евролига выступила з заявлением после игры.

Пресс-служба Евролиги на своем официальном сайте сообщила о дисциплинарном взыскании с сербской команды. "Црвена Звезда" была оштрафована на 10 тысяч евро.

"Баскетбольный клуб "Црвена Звезда" был оштрафован на 10 000 евро за оскорбительные скандирования болельщиками в адрес лиц, принимающих участие в игре, во время матча "Црвена Звезда" – "Жальгирис" в соответствии со статьей 29.2.f Дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги", — гласит сообщение.

Напомним, любители русского мира принесли на белградскую арену российские флаги, а также развернули баннеры против НАТО, Европейского союза. Кроме того, сербские болельщики сделали перформанс, изобразив на трибунах огромный российский триколор. Также на арене прозвучали российские песни: "Катюша", "Россия", "Знаешь ли ты".

Ранее в 2024 году болельщики "Црвены Звезды" на матче Евролиги против "Партизана" (88:72) вывесили баннер в поддержку российского Белгорода. Кроме тог, баскетболисты "Црвены Звезды" отказались поддержать Украину на турнире.