Україна втратила медаль у біатлоні через нещасний випадок (відео)

Українці довелося об’їжджати суперницю з Чилі на дистанції

Український біатлон перебуває у глибокій кризі. Вітчизняні біатлоністи не виграють медалі навіть на другорядних змаганнях, не кажучи про Кубок світу з біатлону.

Невезіння збірної України поширилося і на Юніорському чемпіонаті світу-2025 у шведському Естерсунді. Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у telegram.

Олена Городна перед фінішем змушена була об’їжджати суперницю, чилійку Констанцу Казанову Нуньєс, що впала на спуску. Це, можливо, коштувало нашій спортсменці медалі, адже відставання від "бронзового" результату зрештою склало трохи більше секунди.

"Момент, який коштував Україні медалі юніорського чемпіонату світу з біатлону?" — запитує видання.

Зазначимо, у мережі думка українців щодо підсумків цих перегонів розділилася. Дехто вважає, що падіння чилійки справді відіграло свою роль у результаті українки. Інші впевнені, що Олена заслужила б на "бронзу", якби відіграла відставання на дистанції.

Додамо, що Городна стала 4-ю з одним промахом. Олександра Меркушина з 3 неточними пострілами стала 15-ю, Ксенія Приходько з одним промахом показала 20-й результат, а Тетяна Тарасюк тричі промазала на рубежах та стала 26-ю. Чилійка показала 97-й результат з 6 промахами й 20-хвилинним відставанням від лідера.

Результати спринтерських перегонів на юнацькому ЧС-2025 з біатлону

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з біатлону у Швейцарії українці залишилися без медалей. Проте прапор України кілька разів майорів на етапах Кубка світу, щоправда, під час квіткової церемонії.