Україна перервала прокляття в біатлоні, що тривало три роки

Синьо-жовті нарешті перервали невдалу серію

У неділю, 9 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону у Нове Место (Чехія) відбулася чоловіча естафета. Збірна України за підсумками перегонів виборола "бронзу".

Українці Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний показали третій результат. Про це повідомляє "Телеграф".

Українські біатлоністи використали сім додаткових набоїв на дистанції, відставши від лідера майже на 3 хвилини. Перше місце вибороли французи, а "срібло" дісталося норвежцям.

Результати чоловічої естафетної гонки у Нове Место:

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу за останні 3 сезони. У сезоні 2021/22 на етапі в Обергофі (Німеччина) "бронзу" в одиночній змішаній естафеті вибороли Дар’я Блашко та Артем Тищенко. Зазначимо, у чоловічій естафеті востаннє українці брали медаль у березні 2020 року. Тоді Синьо-жовті виграли срібну медаль.

Додамо, що прапор України в сезоні 2024/25 майорів на церемонії нагородження лише під час квіткових церемоній, де беруть участь біатлоністи, які потрапили в топ-6. Раніше повідомлялося, що українці залишились без нагород на чемпіонаті світу-2025 у Швейцарії.