"Родители в шоке": украинский биатлонист необычно отпраздновал первую медаль на Кубке мира (видео)

Спортсмен радикально сменил имидж

На днях мужская сборная Украины по биатлону удивила и порадовала болельщиков, завоевав "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Член национальной команды Виталий Мандзын впервые поднялся на подиум на таком уровне и решил как-то отпраздновать успех.

Украинец не придумал ничего лучшего, чем перекрасить волосы в красный цвет. Соответствующее видео биатлонист разместил на своей странице в Instagram.

"Родители сегодня приезжают, они будут в шоке", — отметил Виталий.

Сейчас биатлонист находится в словенской Поклюке, где вскоре проходит предпоследний этап Кубка мира по биатлону 2024/25. Родители приедут поддержать сына во время гонок и не только. Отметим, что в этом сезоне многие иностранные биатлонисты отмечали свои дебютные награды новыми прическам, правда, они брили голову. А вот Виталий решил выделиться.

Ранее сообщалось, что на Юниорском чемпионате мира-2025 в шведском Эстерсунде украинка Елена Городная перед финишем вынуждена была объезжать упавшую на спуске соперницу, из-за чего потеряла шансы на медаль. Инцидент попал на видео.