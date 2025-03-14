"Родители в шоке": украинский биатлонист необычно отпраздновал первую медаль на Кубке мира (видео)
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Спортсмен радикально сменил имидж
На днях мужская сборная Украины по биатлону удивила и порадовала болельщиков, завоевав "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Член национальной команды Виталий Мандзын впервые поднялся на подиум на таком уровне и решил как-то отпраздновать успех.
Украинец не придумал ничего лучшего, чем перекрасить волосы в красный цвет. Соответствующее видео биатлонист разместил на своей странице в Instagram.
"Родители сегодня приезжают, они будут в шоке", — отметил Виталий.
Сейчас биатлонист находится в словенской Поклюке, где вскоре проходит предпоследний этап Кубка мира по биатлону 2024/25. Родители приедут поддержать сына во время гонок и не только. Отметим, что в этом сезоне многие иностранные биатлонисты отмечали свои дебютные награды новыми прическам, правда, они брили голову. А вот Виталий решил выделиться.
Ранее сообщалось, что на Юниорском чемпионате мира-2025 в шведском Эстерсунде украинка Елена Городная перед финишем вынуждена была объезжать упавшую на спуске соперницу, из-за чего потеряла шансы на медаль. Инцидент попал на видео.