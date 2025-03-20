Синьо-жовті зіграють перший матч у 2025 році

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу зіграє з Бельгією у першому стиковому матчі Ліги націй УЄФА. До речі, гру Синьо-жовтих можна переглянути в Інтернеті та по ТБ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі Україна — Бельгія. Тут оперативно будуть доступні відео забитих м’ячів. У статті "Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй" доступна текстова трансляція зустрічі.

Україна — Бельгія: онлайн голів (оновлюється)

Новини перед грою, аудіотрансляція матчу Україна — Бельгія

Матч Україна — Бельгія відбудеться в Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока", початок гри о 21:45 за київським часом. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів та думкою штучного інтелекту щодо цього поєдинку. Гра-відповідь між збірними пройде в Бельгії в неділю, 23 березня. Переможець протистояння у наступному розіграші Ліги націй УЄФА зіграє у дивізіоні A, а той, хто програє, виступить у дивізіоні B.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Жеребкування звело українців з Бельгією. Головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі. На жаль, у таборі нашої команди не обійшлося без втрат. В останній момент також із заявки вибули Артем Довбик та Валерій Бондар.