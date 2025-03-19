Україна — Бельгія: букмекери дали прогноз на перший матч Ліги націй

Збірна України з футболу стартує у 2025 році грою проти грізної Бельгії

У четвер, 20 березня, Синьо-жовті зіграють важливий поєдинок у стиковому раунді Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

На думку букмекерів, українці є аутсайдерами протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На вихід бельгійців у дивізіоні А фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19. В той самий час подібний успіх Синьо-жовтих менш ймовірний — коефіцієнт 5,00. Зазначимо, аналітики оцінили ймовірність перемоги України у першій грі у 22%, а тріумф Бельгії – у 52%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Україна — Бельгія

Favbet: (перемога України 4,35 – нічия 3,70 – перемога Бельгії 1,85)

William Hill: (4,33 — 3,60 — 1,75)

Bwin: (3,90 — 3,60 — 1,80)

Матч Україна – Бельгія відбудеться у Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитись гру у прямому етері в Україні. Гра-відповідь між збірними пройде Бельгії в неділю, 23 березня. Переможець протистояння у наступному розіграші Ліги націй УЄФА зіграє у дивізіоні A, а той, хто програє, виступить у дивізіоні B.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Жеребкування звело українців з Бельгією. Головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі. На жаль, у таборі нашої команди не обійшлося без втрат.