Сине-желтые сыграют первый матч в 2025 году

В четверг, 20 марта, сборная Украины по футболу сыграет с Бельгией в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА. К слову, игру Сине-желтых можно посмотреть в Интернете и по ТВ.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче Украина — Бельгия. Тут оперативно будут доступны видео забитых мячей. В статье "Украина — Бельгия: онлайн-трансляция матча Лиги наций" доступна текстовая трансляция встречи.

Украина — Бельгия: онлайн голов (обновляется)

Новости перед игрой, аудиотрансляция матча Украина — Бельгия

Матч Украина — Бельгия состоится в Мурсии (Испания) на стадионе "Энрике Рока", начало игры в 21:45 по киевскому времени. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров и мнением искусственного интеллекта касательно этого поединка. Ответная игра между сборными пройдет в Бельгии в воскресенье, 23 марта. Победитель противостояния в следующем розыгрыше Лиги наций УЕФА сыграет в дивизионе A, а проигравший выступит в дивизионе B.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией. К слову, главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал состав на мартовские матчи. К сожалению, в лагере нашей команды не обошлось без потерь. В последний момент также из заявки пропали Артем Довбик и Валерий Бондарь.