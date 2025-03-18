Поворознюк намагався здати гравця у ТЦК? новий скандал в українському футболі (відео)

Футболіст у результаті втік

Скандальний президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк нібито хотів здати 29-річного захисника команди Михайла Шершня до ТЦК. Напередодні Поворознюк розповів, коли закінчиться війна в Україні.

Про це в інтерв’ю "ТаТоТаке" заявив колишній капітан петровського клубу Олександр Козак. За його словами, головний тренер "Інгульця" Василь Кобін підштовхував Шершня підписати новий контракт, який закінчувався цього літа, проте гравець відмовився, після чого потрапив до команди U-19.

У результаті Михайло вирушив на переговори із президентом клубу. За словами Козака, Шершень зумів домовитися про звільнення з "Інгульця", проте Поворознюк пригрозив футболісту ТЦК. Потім за ним прийшли двоє невідомих, а Михайло втік за допомогою авто.

"Поворознюк сказав: "Коли погано у нас люди йдуть. Що ми робимо? Ми віддаємо їх у ТЦК". І прийшли якісь дві людини забрати Михайла. Він просто... Вийшло так, що він встиг сісти в машину, скажімо так, втекти. Просто сів у машину і поїхав. Така історія", — сказав Козак.

Додамо, що Козак та Шершень залишили нещодавно "Інгулець", обидва стали гравцями "Кудрівки".

Раніше повідомлялося, що Поворознюк оцінив виступ своєї команди у першій частині сезону 2024/25. Президент клубу назвав своїх футболістів "дармоїдами". До речі, зараз "Інгулець" посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату України.