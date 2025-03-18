Футболіст дізнався про свою смерть від дружини: болгарський клуб "поховав" живого гравця (відео)

Футбольний клуб видав у прямий етер неправдиву інформацію

Футбольний клуб "Арда" Кирджалі (Болгарія) опинився в епіцентрі скандалу. Річ у тому, що організатори домашньої гри клубу вважали, що легенда команди Петко Ганчев помер і провели хвилину мовчання на згадку про нього.

Проте Ганчев виявився живим. Про це повідомляє talksport.

Перед грою 25-го туру Першої ліги (вищий дивізіон у Болгарії) з "Левські" (Софія) футболісти вишикувалися в центрі поля та вшанували пам’ять легенди клубу. Момент потрапив до офіційної трансляції зустрічі, яка завершилася з рахунком 1:1.

Про свою смерть 78-річний Ганчев дізнався від дружини. Та дивилася матч по ТБ і зустріла чоловіка у сльозах. Петко зазначив, що хотів подивитися гру разом із дружиною, але спізнився на 10 хвилин через роботу. У цей момент його телефон "розривався" від дзвінків, але він не наважився взяти слухавку через те, що керував авто. Ще до кінця матчу "Арда" вибачилася перед Ганчевим.

"Керівництво ПФК АРДА хоче вибачитися перед колишнім футболістом АРДА Петко Ганчевим та його родичами після того, як клуб отримав неправдиву інформацію про нього.

Бажаємо Ганчеву довгих років здоров’я та радіти успіхам АРДА” – йдеться у повідомленні.

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