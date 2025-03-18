Скандальний Поворознюк розповів, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Футбольний функціонер також пройшовся по журналісту Дмитру Гордону

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк поділився думкою, коли в Україні закінчиться війна. Він прогнозує, що мирна угода буде досягнута до середини літа.

Відповідний коментар Поворознюка наводить його YouTube-канал. Олександр, говорячи про свій прогноз, згадав слова журналіста Дмитра Гордона, який заявив, що гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться 30 грудня 2024 року.

– На вашу думку, чи закінчиться в цьому році війна?

– Думаю, так.

– Чому?

– Тому що віримо в те, що вона скінчиться. При цьому не цього року, а закінчиться до середини літа. Кінець весни – середина літа.

– У вас є якась інформація, яка не виходить у публічний простір? Чи тільки та, яку ми всі знаємо, і ви її аналізуєте?

– Є інформація, яка не виходить, але ж я не г****н. Прошу не запікувати, це не мат, це прізвище.

– YouTube так не розуміє…

– Нехай розуміє, що це прізвище. Г****н. Це не матюк. Адже я не г****н і розповідати, що мені з Вашингтона подзвонили й сказали… Я не буду цього.

Але тією інформацією, якою я володію – кінець весни – середина літа максимум ми підпишемо… І будуть уже мирні відносини, почнемо відновлювати Україну, – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, Поворознюк та Гордон конфліктують. Журналіст звинуватив президента "Інгульця" у замаху на вбивство та зробив інтерв’ю з жертвою. Олександр знайшов, що відповісти Дмитру.