Ребров назвав склад збірної України на Бельгію

Синьо-жовті проведуть дві ключові ігри у березні

У п’ятницю, 7 березня, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров показав список гравців, які готуються зіграти проти Бельгії у плей-оф Ліги націй УЄФА. Національна команда посіла друге місце у дивізіоні B, а тепер претендує на підвищення.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. До основного списку увійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України на матчі з Бельгією

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Сич ("Карпати" Львів), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров ("Плімут", Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — "Динамо" Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб" Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток ("Остін", США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — "Динамо" Київ), Дмитро Криськів ("Шахтар" Донецьк), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нагадаємо, стикові матчі України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня. Переможець забезпечить собі місце у дивізіоні А Ліги націй, той, хто програє, гратиме у дивізіоні B. Додамо, що Синьо-жовті у 2025 році розпочнуть кваліфікацію на ЧС-2026.