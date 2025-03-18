Велика Британія дала добро на футбольний матч із Росією у Москві

Збірна Росії зіграє товариський поєдинок із футбольним карликом

Головний тренер збірної Гренади Ентоні Модест на пресконференції перед товариським матчем проти збірної Росії заявив, що національна команда отримала всі необхідні дозволи на гру від Великої Британії. Річ у тому, що Гренада як колишня колонія Британської імперії входить до складу Співдружності.

Відповідну заяву Модеста наводить sport-express.ru. Гра пройде в середу, 19 березня, у Москві.

— Гренада входить до складу Співдружності. Як вам вдалося досягти дозволу від короля Карла III на гру?

— Ми діємо за протоколом та процедурами. Отримали усі дозволи. Все гаразд.

Довідка: Співдружність — об’єднання Великої Британії, її колишніх колоній та інших держав. Традиційно Главою Співдружності проголошується монарх Великої Британії.

Гренада — острівна держава на південному сході Карибського моря, займає острів Гренада та південну частину островів Гренадини у групі Малих Антильських островів. Глава держави та виконавчої влади – король Карл III.

Гренада на карті Центральної та Південної Америки

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Нещодавно росіянам запропонувала зіграти команда Бонайре.