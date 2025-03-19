Україна — Бельгія: де і коли дивитись матч Ліги націй

Синьо-жовті намагаються піднятися у класі

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу у плей-оф Ліги націй УЄФА зіграє свій перший матч у 2025 році. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

У прямому етері в Україні першу гру стикового раунду Україна — Бельгія покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

В Інтернеті трансляція гри буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "Megopack XL" (зараз вартість від 129 грн/міс). Крім того, матч безплатно покаже телеканал Megogo Спорт, який доступний у цифровому етері Т2 та кабельних мережах.

Поєдинок Україна – Бельгія відбудеться у Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока". Початок гри – о 21:45 за київським часом. Другий поєдинок пройде в Генці (Бельгія) в неділю, 23 березня. Переможець протистояння у наступному розіграші Ліги націй УЄФА зіграє у дивізіоні A, а той, хто програє, виступить у дивізіоні B.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. За підсумками жеребкування стикового раунду українці зіграють із Бельгією. Головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі. На жаль, у таборі нашої команди не обійшлося без втрат.