Збірна України дізналася ім’я суперника у плей-оф Ліги націй
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Синьо-жовті намагаються піднятися у класі
У п’ятницю, 22 листопада, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування стикового раунду Ліги націй УЄФА. Збірна України завдяки перемозі над Албанією (2:1) здобула шанс вийти у дивізіон А.
За місце у найвищому дивізіоні Ліги націй збірна України зіграє з Бельгією. Про це повідомляє "Телеграф".
Результати жеребкування Ліги націй
Матчі плей-офф у Лізі А:
Нідерланди — Іспанія
Португалія — Данія
Хорватія — Франція
Італія — Німеччина
Стикові матчі між Лігами A/B:
Туреччина — Угорщина
Україна — Бельгія
Австрія — Сербія
Греція — Шотландія
Стикові матчі між Лігами B/C:
Косово — Ісландія
Болгарія — Ірландія
Вірменія — Грузія
Словаччина — Словенія
Стикові матчі між Лігами C/D:
Гібралтар — Латвія
Мальта — Люксембург
Коли відбудуться матчі?
Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року.
Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня.
Стикові матчі між Лігами C/D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.
Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді зіграти у плей-оф за місце у Лізі А.
Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).