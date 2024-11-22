Збірна України дізналася ім’я суперника у плей-оф Ліги націй

Синьо-жовті намагаються піднятися у класі

У п’ятницю, 22 листопада, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування стикового раунду Ліги націй УЄФА. Збірна України завдяки перемозі над Албанією (2:1) здобула шанс вийти у дивізіон А.

За місце у найвищому дивізіоні Ліги націй збірна України зіграє з Бельгією. Про це повідомляє "Телеграф".

Результати жеребкування Ліги націй

Матчі плей-офф у Лізі А:

Нідерланди — Іспанія

Португалія — ​​Данія

Хорватія — Франція

Італія — ​​Німеччина

Стикові матчі між Лігами A/B:

Туреччина — Угорщина

Україна — Бельгія

Австрія — Сербія

Греція — Шотландія

Стикові матчі між Лігами B/C:

Косово — Ісландія

Болгарія — Ірландія

Вірменія — Грузія

Словаччина — Словенія

Стикові матчі між Лігами C/D:

Гібралтар — Латвія

Мальта — Люксембург

Коли відбудуться матчі?

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року.

Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня.

Стикові матчі між Лігами C/D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді зіграти у плей-оф за місце у Лізі А.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).