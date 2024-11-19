Збірна України обіграла Албанію у Лізі націй завдяки двом швидким голам (відео)

Синьо-жовті здобули важливу перемогу

У вівторок, 19 листопада, збірна України провела важливий поєдинок проти Албанії у Лізі націй УЄФА. У цій зустрічі Синьо-жовтих влаштовувала лише перемога.

Поєдинок, що проходив у Тирані на "Ейр Албанія Стедіум", завершився з рахунком 2:1 на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті забезпечили собі солідний гандикап уже у дебюті першого тайму. На 5-й хвилині Олександр Зінченко ударом з льоту влучив у ворота господарі, а ще через 5 хвилин Роман Яремчук на дальній штанзі замкнув передачу Юхима Коноплі.

У другому таймі українці віддали м’яч супернику, через що албанці атакували значно частіше. На 75-й хвилині господарі скоротили відставання — Недім Байрамі реалізував пенальті. Проте українці довели гру до перемоги.

Албанія – Україна – 1:2

Голи: Байрамі, 75, пен – Зінченко, 5, Яремчук, 10

Попередження: Байрамі, 68, Мітай, 79, Туці, 80 – Довбик, 79

Албанія: Cтракоша – Балью, Айєті, Ісмайлі, Мітай – Аслані, Рамадані (Туці, 76), Лячі (Сеферы, 90) – Асані (Байрамі, 46), Даку (Узуні, 46), Мучі (Ходжа, 51)

Україна: Трубін – Конопля (Сич, 81), Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Зінченко (Шапаренко, 69) – Гуцуляк (Назаренко, 86), Судаков, Мудрик (Таловєров, 86) – Яремчук (Довбик, 76)

Повний відеоогляд матчу Албанія-Україна буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. У паралельній грі Чехія обіграла Грузію. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Це означає, що на Синьо-жовтих чекає стиковий матч за право зіграти в Лізі А.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5 турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).