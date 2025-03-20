Збірна України здійснила переможний камбек проти Бельгії у Лізі націй (відео)

Синьо-жовті здобули вольову перемогу

У четвер, 20 березня, збірна України зіграла перший поєдинок стикового раунду Ліги націй УЄФА проти команди Бельгії. Гра-відповідь між командами запланована на неділю, 23 березня.

Зустріч, що проходила у Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока", завершилася з рахунком 3:1 на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна України видала найкращий початок матчу при Реброві, проте реалізувати це у гол не зуміла. Водночас бельгійці поступово вирівняли гру, а наприкінці тайму домінували на полі. Під завісу тайму "Червоні Дияволи" вийшли вперед – Кевін Де Брейне навісив зі стандарту, а Ромелу Лукаку головою переправив м’яч у сітку воріт.

У другому таймі після серії замін від головного тренера Сергія Реброва українці здійснили справжнє диво. Олексій Гуцуляк, Владислава Ванат та Ілля Забарний забили по голу, принісши Синьо-жовтим важливу перемогу.

Україна – Бельгія – 3:1

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (79) – Лукаку (40)

Попередження: Тілеманс (68)

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Сич, 25; Ярмолюк, 62), Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Циганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгія: Куртуа, де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Вінтер (Раскін, 80), Мехеле, Меньє, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тілеманс, де Кетеларе (Люкбакіо, 70), Лукаку

Статистика матчу Україна – Бельгія

Повний відеоогляд матчу Україна – Бельгія:

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України посіла на груповому етапі Ліги націй друге місце у своєму квартеті в дивізіоні B. Цей результат вивів Синьо-жовтих у стиковий раунд за право піднятися у класі. Переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією вийде у дивізіон A, а той, хто програє, гратиме у другому за силою дивізіоні Ліги націй. Раніше Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, проте перед першою грою стало відомо, що українці втратили основного центрбека.