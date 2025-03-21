ШІ дав пораду Мудрику у разі 4-річної дискваліфікації

Українського футболіста можуть відсторонити від футболу на 4 роки

Атакувальний півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик незабаром дізнається рішення у справі про вживання заборонених речовин. У жовтні 2024 року у допінг-пробі головної зірки українського футболу виявили мельдоній.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (ШІ) Grok Ілона Маска, де Михайло може продовжити кар’єру після максимальної дискваліфікації? Мудрику загрожує до 4-х років відсторонення від футболу.

ШІ вважає, що після закінчення максимальної дискваліфікації Мудрик повернеться у великий футбол у жовтні 2028 року. Українцю буде 27 років, що є чи не найкращим віком для футболіста. При цьому Grok зазначає, що українець повернеться до гри мільйонів зі зіпсованою репутацією, що вплине на розвиток його кар’єри.

Найкращим варіантом для повернення Мудрика, на думку ШІ, є донецький "Шахтар", де він грав до "Челсі". Grok називає цей варіант "логічним кроком для рестарту кар’єри" через знайоме середовище та підтримку місцевих уболівальників.

ШІ вважає, що Мудрику після 4-річного бана під силу повернутися до європейського чемпіонату середнього рівня (Бельгія, Нідерланди тощо), проте клуби з цих ліг можуть відмовитися від послуг українця через репутаційні ризики.

Якщо Європа зачинить двері для Мудрика, ШІ пропонує футболістові вирушити за океан підкорювати МЛС. Grok називає цей варіант "хорошим для свіжого старту".

Крім того, ШІ вважає, що Михайло в результаті може опинитися у чемпіонаті Туреччини, де йому можуть запропонувати вигідний контракт.

Grok робить висновок, що Мудрик повернеться на поле або 2026-го, або 2028 року. Найкращим варіантом для продовження кар’єри гравця ШІ називає "Шахтар" з можливим переходом до Бельгії, Нідерландів або МЛС для відновлення форми та репутації. ШІ наголошує, що багато залежатиме від стану футболіста після тривалого бана, а також ситуації на трансферному ринку.

Як грає Мудрік у "Челсі"

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Пізніше у мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову.