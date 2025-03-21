Не обов’язково через 4 роки: коли Мудрик може повернутися у футбол за версією ШІ

Все залежить від результату проби B

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик очікує рішення футбольної влади у справі про допінг. В організмі українського футболіста раніше виявили заборонений мельдоній.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (ШІ) Grok, який був запущений з ініціативи Ілона Маска, що чекає на Мудрика в найближчому майбутньому. Все залежатиме від проби B, результати якої досі не відомі.

Можливі терміни повернення

Максимальна дискваліфікація (4 роки):

Якщо FA (Футбольна Асоціація Англії) призначить максимальний термін чотири роки, бан почнеться з дати провалу тесту (кінець жовтня 2024 року). У цьому випадку Мудрик зможе повернутися у футбол не раніше кінця жовтня 2028 року. Однак процес може затягнутися, якщо рішення буде оскаржено в Спортивному арбітражному суді (CAS), що додасть приблизно шість місяців. Тоді повернення зміститься на весну 2029 року.

Скорочений термін:

Якщо Мудрик доведе, що заборонена речовина потрапила до його організму ненавмисно, бан може бути зменшено — наприклад, до 1–2 років. За дворічної дискваліфікації він зможе повернутися вже у жовтні 2026 року, а за річної — у жовтні 2025 року. Шанси скорочення залежить від переконливості його доказів, як-от медичні документи чи свідчення випадкового вживання.

Чинники, що впливають на шанси

1. Результат проби B: На 21 березня 2025 передбачається, що проба B вже перевірена. Якщо вона негативна, скандал завершиться і Мудрик повернеться негайно. Але ймовірність цього мала, враховуючи серйозність ситуації.

2. Докази ненавмисності: Успіх у доказі випадкового потрапляння речовини (наприклад, через забруднені добавки) підвищує шанси скорочення терміну. Без таких доказів FA швидше за все призначить повний бан.

3. Апеляції: Звернення до CAS з боку WADA або Мудрика може затримати остаточне рішення, але не скасує сам факт дискваліфікації.

Висновок

Найімовірніший сценарій — дискваліфікація на 2–4 роки, з поверненням у період із жовтня 2026 року до жовтня 2028 року. Точний термін залежить від рішення FA та результату можливих апеляцій.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. У мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову.