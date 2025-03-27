Футболіст "Динамо" вперше став батьком (фото)

Новоспечені батьки поділилися радісною новиною

Опорний півзахисник київського "Динамо" та збірної України U-23 Микола Михайленко вперше став батьком. До речі, Михайленко захищав кольори національної команди на Олімпійських іграх у Парижі.

Про поповнення у сім’ї футболіст повідомив сам у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Микола опублікував знімок, на якому видно, що у нього народився син.

"Наше спільне серденько", — підписали знімок щасливі батьки.

Також молоду сім’ю привітав клуб.

"Вітаємо півзахисника "Динамо" Миколу Михайленка та його дружину Дар’ю з народженням сина", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, мама дитини — тренерка з фітнесу Дар’я Михайленко. Пара узаконила свої стосунки у червні 2024 року.

Дар’я Михайленко

Додамо, що 23-річний Михайленко у сезоні 2024/25 зіграв 21 матч за киян на клубному рівні. На його рахунку один гол та асист. Контракт футболіста з київським клубом діє до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що дівчина півзахисника "Динамо" та збірної України Миколи Шапаренка, дочка колишнього футболіста та тренера Біло-Синіх Максима Шацьких Крістіна опублікувала в мережі пікантні знімки.