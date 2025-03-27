Футболист "Динамо" впервые стал отцом (фото)

Новоиспеченные родители поделились радостной новостью

Опорный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины U-23 Николай Михайленко впервые стал отцом. К слову, Михайленко защищал цвета национальной команды на Олимпийских играх в Париже.

О пополнении в семье футболист сообщил сам в сторис на своей странице в Instagram. Николай опубликовал снимок, на котором видно, что у него родился сын.

"Наше общее сердечко", — подписали снимок счастливые родители.

Также молодую семью поздравил клуб.

"Поздравляем полузащитника "Динамо" Николая Михайленко и его жену Дарью с рождением сына", — гласит сообщение.

Отметим, мама ребенка — тренер по фитнесу Дарья Михайленко. Пара узаконила свои отношения в июне 2024 года.

Дарья Михайленко

Добавим, что 23-летний Михайленко в сезоне 2024/25 сыграл 21 матч за киевлян на клубном уровне. На его счету один гол и ассист. Контракт футболиста с киевским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что девушка полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Шапаренко, дочь бывшего футболиста и тренера Бело-синих Максима Шацких Кристина опубликовала в сети пикантные снимки.