Навіть Лобановський його шанував. Що відомо про головного вболівальника в історії "Динамо" (фото)

Суперфан Парамон увійшов у історію українського футболу

Київське "Динамо" має величезну армію вболівальників та славетну історію фанатського руху, проте лише одна людина удостоїлася звання "суперфана" Біло-Синіх. Сергій Заборовський (Парамон) назавжди закарбував своє ім’я в історії київського клубу.

"Телеграф" розповідає про найвідданішого вболівальника "Динамо". На жаль, Парамона не стало 9 грудня 2021 року.

Сергій був шанувальником "Динамо" із 1967 року. Він вболівав за Біло-Синіх понад 50 років і став символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував "динамівців" у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників.

Парамон

Відомо, що легендарний тренер "Динамо" Валерій Лобановський звертався до суперфана лише на ім’я та по батькові.

Парамон віддав шану Валерію Лобановському

У матчі Ліги Європи 2010/11 проти "Браги" "Парамон" намагався вдарити бокового суддю, після чого київський клуб позбавив його привілеїв та Сергій почав відвідувати матчі киян у статусі звичайного вболівальника.

Парамон

Навіть в останні роки свого життя, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, Сергій відвідував стадіон, щоб побачити гру "Динамо" та збірної України на власні очі. "Парамон" помер у столиці на 67-му році. Церемонія прощання із суперфаном відбулася 14 грудня біля приміщення крематорію Байкового цвинтаря.

Нагадаємо, легендарний український футболіст і тренер Валерій Лобановський пішов із життя у 63 роки у травні 2002 року. "Полковника" було поховано на Байковому цвинтарі в Києві. Щороку 6 січня, у день народження легенди, традиційно проходить день пам’яті Метра.