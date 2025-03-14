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Навіть Лобановський його шанував. Що відомо про головного вболівальника в історії "Динамо" (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Парамон Новина оновлена 14 березня 2025, 18:13
Парамон. Фото ФК Динамо (Київ)

Суперфан Парамон увійшов у історію українського футболу

Київське "Динамо" має величезну армію вболівальників та славетну історію фанатського руху, проте лише одна людина удостоїлася звання "суперфана" Біло-Синіх. Сергій Заборовський (Парамон) назавжди закарбував своє ім’я в історії київського клубу.

"Телеграф" розповідає про найвідданішого вболівальника "Динамо". На жаль, Парамона не стало 9 грудня 2021 року.

Сергій був шанувальником "Динамо" із 1967 року. Він вболівав за Біло-Синіх понад 50 років і став символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував "динамівців" у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників.

Парамон
Парамон

Відомо, що легендарний тренер "Динамо" Валерій Лобановський звертався до суперфана лише на ім’я та по батькові.

Парамон віддав шану Валерію Лобановському
Парамон віддав шану Валерію Лобановському

У матчі Ліги Європи 2010/11 проти "Браги" "Парамон" намагався вдарити бокового суддю, після чого київський клуб позбавив його привілеїв та Сергій почав відвідувати матчі киян у статусі звичайного вболівальника.

Парамон
Парамон

Навіть в останні роки свого життя, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, Сергій відвідував стадіон, щоб побачити гру "Динамо" та збірної України на власні очі. "Парамон" помер у столиці на 67-му році. Церемонія прощання із суперфаном відбулася 14 грудня біля приміщення крематорію Байкового цвинтаря.

Нагадаємо, легендарний український футболіст і тренер Валерій Лобановський пішов із життя у 63 роки у травні 2002 року. "Полковника" було поховано на Байковому цвинтарі в Києві. Щороку 6 січня, у день народження легенди, традиційно проходить день пам’яті Метра.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #Валерій Лобановський