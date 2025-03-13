"Шахтар" подав позов проти неіснуючого клубу через футболіста "Динамо"

Гірники бажають отримати компенсацію за футболіста

Донецький "Шахтар" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство футбольного клубу "Дніпро-1". Дніпровська команда зникла з футбольної карти України перед початком сезону 2024/25 через фінансові проблеми.

Про це свідчить рішення суду, текст якого опубліковано у сервісі для доступу до державних реєстрів Opendatabot. За інформацією "ТаТоТаке", Гірники подали позов на "Дніпро-1" через колишнього гравця команди.

"Шахтар" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство "Дніпра-1". За інформацією ТаТоТаке, претензії Гірників стосуються зобов’язань дніпровського клубу щодо переходу Олександра Піхальонка до "Динамо".

Згідно з домовленістю між клубами, у разі переходу ексгравця "Шахтаря" в інший клуб, "Дніпро-1" мав заплатити донеччанам відсоток від трансферної суми", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Піхальонок перейшов до київського "Динамо" за 2,5 млн євро. У поточному сезоні Олександр провів 21 матч у всіх турнірах, оформивши 5 голів та 2 асисти.

Нагадаємо, "Шахтар" у 21-му турі чемпіонату України з футболу не зумів обіграти "Карпати" (0:0). До цього донеччани втратили очки у грі з "Кривбасом" (1:1).