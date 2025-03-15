Шапаранеко зацінив: дівчина "динамівця" та дочка легенди клубу блиснула ідеальною фігурою (фото)

Пара проводить час разом, але не оголошувала про свої стосунки

Дівчина півзахисника "Динамо" та збірної України Миколи Шапаренка, дочка колишнього футболіста та тренера Біло-синіх Максима Шацьких Крістіна опублікувала в соцмережах гарячі знімки. До речі, столична команда лідирує в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

Відповідні фото Шацьких опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина підібрала для фотосесії відверте вбрання: боді від SISTER’S SPORT та колготки.

Христина Шацьких

Микола не міг не поставити лайка під постом Христини.

Зазначимо, Шапаренко та Шацьких поки що не афішують свої стосунки. Роман Миколи та Христини побічно підтвердив Максим Шацьких, який зізнався ЗМІ, що від них нічого не приховаєш.

Христина закінчила школу естрадного мистецтва та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобула юридичну освіту. Вона займалася акробатикою, гімнастикою, ходила на танці, а її хобі – гра на фортепіано та вокал. Нещодавно Шацьких започаткувала свій бренд одягу SHATSKI.

Раніше гравці "Динамо" Ванат і Пономаренко опинилися в епіцентрі скандалу, влаштувавши суперечку на полі в матчі із "Зорею" у 21-му турі УПЛ. Після гри їх жорстко розкритикував Віктор Леоненко. До слова, "Динамо" заборонило "Мужикам" випустити на поле орендованих гравців Біло-Синіх.